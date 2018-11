Live Pisa – Olbia 0-0 Fine primo tempo

PISA – Sono in campo all’Arena Pisa e Olbia per la dodicesima giornata del campionato di serie C. I nerazzurri dopo il successo nel derby a Lucca di sette giorni fa cercano continuità per scalare posizioni in una classifica ancora poco definita.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Il Pisa torna all’Arena dopo un mese dal successo contro la Pro Piacenza e ben quattro gare lontane dalle murA amiche. Mister D’Angelo conferma il medesimo modulo del Porta Elisa della settimana scorsa e ritrova Liotti dal primo minuto nel pacchetto arretrato difensivo e Moscardelli e Masucci, che recuperano, ma parto entrambi dalla panca lasciando spazio a Marconi unica punta supportata da Di Quinzio e De Vitis. Un modulo che ha dato i suoi frutti al Porta Elisa soprattutto in fase di contenimento. L’Olbia dopo la rivoluzione tecnica in settimana arrivata dopo il ko interno contro il Gozzano, con l’arrivo di mister Guido Carboni (che torna all’Arena da ex) e il contemporaneo addio di Michele Filippi. L’ex tecnico nerazzurro schiera un 4-3-1-2 con il portiere classe 98 Marson che ha la meglio su Crosta. A ridosso delle due punte Ogunseye e Ragatzu c’e’ Senesi. La giornata e’ fredda ma baciata da un bel sole. Prima dell’inizio della gara viene ricordato Cirano Galli ex ufficio stampa del Pisa, giornalista ed inviato Rai per tantissimi anni, scomparso nei giorni scorsi.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Olbia in completo rosso. I tifosi sugli spalti fanno un gran tifo ricordando l’unico grande presidente nerazzurro, Romeo Anconetani. Il campo offre invece poche emozioni. Il Pisa e’ costretto ben presto a rinunciare per una botta a De Vitis, e all’11’ viene rilevato da Masucci. Poco dopo l’Olbia si fa pericolosa con un iniziativa dalla sinistra che pesca Senesi in area che va al tiro ravvicinato bloccato a terra da Gori che si scontra con il numero 17 di mister Carboni. Gioco per qualche minuto fermo, ma niente di grave peri due giocatori. L’azione più pericolosa dei primi minuti e’ di Davide Di Quinzio che dai ventidue metri lascia partire un destro che si stampa sulla traversa a Marson battuto. Il duello tra il portiere e il centrocampista nerazzurro si rinnova qualche minuto più tardi quando il dieci di mister D’Angelo lascia partire un destro su punizione che l’estremo sardo toglie letteralmente dall’angolino basso. Non si assiste ad una bella partita, il gioco e’ parecchio spezzettato e le difese fanno buona guardia sui rispettivi attacchi. E’ il Pisa pero’ la squadra che si fa preferire per la maggiore pericolosità. Al 34′ bel triangolo chiuso al limite dell’area e concluso da Zammarini con un diagonale che Marson respinge da pochi passi. Nell’occasione pero’ l’esterno di D’Angelo anziché andare al tiro avrebbe dovuto favorire Marconi tutto solo in mezzo. Peccato. Sul proseguo dell’azione ci prova Gucher, che con il destro dal limite dell’area pero’ alza troppo la mira e la palla termina alta sopra la traversa. L’Olbia risponde all’occasione nerazzurra con una mischia pericolosa dopo un rinvio abbastanza tardivo di Buschiazzo e con una conclusione da dimenticare di Pennington che termina ampiamente a lato. Dopo due minuti di recupero il primo tempo si chiude sullo 0-0.

PISA – OLBIA 0-0

PISA (3-4-2-1): Gori; Brignani, Buschiazzo, Liotti; Zammarini, Marin, Gucher, Lisi; De Vitis (11′ Masucci), Di Quinzio; Marconi. A disp. D’Egidio, Cardelli, Birindelli, Masi, Cernigoi, Izzillo, Moscardelli, Cuppone, Meroni, Maffei. All. Luca D’Angelo.

OLBIA (4-3-1-2): Marson; Pisano, Pinna, Iotti, Cotali; Calamai, Pennington, Vallocchia; Senesi; Ogunseye, Ragatzu. A disp. Crosta, Van Der Want, Pitfalls, Ceter, Piredda, Cusumano, Biancu, Muroni, Vergara, Martinello. All. Guido Carboni.

ARBITRO: Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro (Ass. Rizzotto – Barone)

NOTE: giornata fredda ma di sole, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Pisano. Angoli 0-2. Rec. pt 2′.