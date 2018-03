Live. Pisa – Piacenza 0-0

PISA – Sono in campo all’Arena Garibaldi Pisa e Piacenza per la trentesima giornata del girone A della serie C.

di Antonio Tognoli

PER GARA. Mister Pazienza deve rinunciare a Ingrosso e Carillo e nel riscaldamento all’ultimo momento Petkovic da forfait per un problema fisico. Dentro Voltolini. Per il resto scende in campo la formazione annunciata alla vigilia. Davanti a Voltolini ci sono Sabotic e Lisuzzo ai loro lati spazio a Birindelli e Filippini. A centrocampo spazio a Maltese, Gucher e De Vitis. Davanti il trio d’attacco è formato da Negro, Ferrante e Masucci. Oltre 150 i tifosi piacentini sistemati nel settore ospiti.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra Piacenza in biancorosso. I primi minuti sono di chiara marca nerazzurra. Nerazzurri in avanti Piacenza arroccato all’indietro pronto a sfruttare l’arma del contropiede. Poche però le occasioni da rete e i tiri nello specchio della porta piacentina. Sugli spalti la Curva Nord espone uno striscione che riguarda i fatti di Pisa Brescia dello scorso anno. “Pisa – Brescia, il rientro del primo diffidato non è certo una vittoria, la vostra ingiustizia rimarrà nella storia“. Il primo ammonito del match è Bini. Il Pisa attacca a testa bassa, al 16′ la palla “ballonzola” a lungo in area ma alla fine termina tra le braccia di Fumagalli.

PISA – PIACENZA 0-0

PISA (4-3-3): Voltolini, Birindelli, Birindelli, Lisuzzo, Sabotic, Filippini, Maltese, Gucher, De Vitis, Negro, Ferrante, Masucci. A disp. Reinholds, Mannini, Di Quinzio, Lisi, Maza, Giannone, Setola, Izzillo, Cagnano, Eusepi, Biserni. All. Michele Pazienza

PIACENZA (3-5-2) Fumagalli; Bini, Silva, Pergreffi, Castellana, Segre, Della Latta, Morosini, Masciangelo, Pesenti, Corazza. A disp. Basile, Lanzano, Di Cecco, Mora, Romero, Di Molfetta, Taugourdeau, Zecca, Franchi. All. Arnaldo Franzini

ARBITRO: Paterna della sezione di Teramo (Ass. Margheritino – Fantino)

NOTE: giornata fredda, terreno in buone condizioni. Ammoniti Bini. Angoli 2-0