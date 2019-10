LIVORNO – Sono in campo all’Armando Picchi nel super-derby Livorno e Pisa.

di Antonio Tognoli

Ci siamo, manca davvero poco al fischio d’inizio del derby fra Livorno e Pisa preceduto dalla sfida del torneo dei ragazzi della Quarta categoria proprio sul prato del “Picchi” terminato con il punteggio di 2-2 fra gli applausi dello stadio livornese

PRE MATCH

La Curva del Livorno

QUI PISA. Mister Luca D’Angelo alla fine rinuncia a De Vitis infortunato, che non è neanche in panchina, oltre naturalmente a Varnier. Il tecnico pescarese recupera invece Lisi, oltre ad Asencio che torna in panca dopo qualche partita fuori. Davanti a Gori ci sono Meroni, Aya e Benedetti. Gucher, Verna e Marin sono scelti per la linea mediana nerazzurra con Lisi e Siega impiegati sugli esterni. In attacco la conferma della coppia formata da Masucci e Marconi.

Nel pre gara in campo i ragazzi della Quarta categoria

QUI LIVORNO. Mister Breda dal canto suo deve rinunciare a Marsura squalificato e Brignola e Stoian infortunati. Rispetto alle previsioni della vigilia il tecnico ex Entella e Salernitana schiera un 3-4-1-2. Davanti a Zima ci sono Boben, Gonnelli e Bogdan. La linea mediana è formata da Luci e Agazzi con Del Prato e Porcino ad occuparsi delle corsie esterne. La vera novità però è Braken accanto a Raicevic con Marras a sostegno delle due punte.

L’ATMOSFERA. Inutile dire che c’è una grande cornice di pubblico con 1440 pisani al seguito della propria squadra a cui fa da cornice una curva Livornese gremita come non si vedeva da tempo.

LIVORNO – PISA 0-0

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Boben, Gonnelli, Bogdan; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras; Braken, Raicevic. A disp. Ricci, Plizzari, Di Gennaro, Gasbarro, Mendes, Rizzo, Morelli, Morganella, Mazzeo, Rocca, Rizzo A., Viviani. All. Roberto Breda

PISA (3-5-2): Gori; Meroni, Aya, Benedetti; Lisi, Verna, Gucher, Marin, Siega; Masucci, Marconi. A disp. Perilli, Birindelli, Belli, Izzillo, Moscardelli, Di Quinzio, Minesso, Liotti, Pinato, Ingrosso, Asencio, Fabbro. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Luca Sacchi della sezione di Macerata (Ass. Fiore – Scarpa). Quarto uomo: Serra

NOTE: giornata estiva, temperatura intorno ai 22 gradi, terreno in ottime condizioni.