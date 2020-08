Lo Chef Gianluca Giannini inaugura sabato 29 agosto al Pontile 102 una serie di eventi culinari

PISA – Lo chef pisano Gianluca Giannini torna in pista con una serie di eventi culinari al Pontile 102, presso il Retone degli Ospedalieri in Via Gabriele D’Annunzio a Marina di Pisa. Il primo evento si terrà Sabato 29 agosto a partire dalle ore 20 dal titolo “Panino Gourmet”.

Gianluca Giannini insieme a Diego Saviozzi di Pisa Food e Fuel presenteranno panini cotti a bassa temperatura con carni del territorio scelte e selezionate per l’occasione.



“Non saranno semplici panini commerciali – afferma lo chef Gianluca Giannini – infatti tutti i prodotti dal pane alle salse sono fatti artigianalmente e senza conservanti. Il “Panino Gourmet” si differenzia dal classico “panino da strada” a testimonianza di come in un semplice panino si possano trovare e riscoprire prodotti di alta qualità facendo riscoprire il palato ad ogni morso a chi lo consuma”.



Per ulteriori info e prenotazioni scrivere a circolospedalieri@gmail.com oppure chiamare 392.0250397