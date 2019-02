Lo sciopero e il maltempo non fermano le Guardie di Città

PISA – Né lo sciopero nazionale del comparto sicurezza , né la neve ed il ghiaccio fermano le Guardie di Città

Le Guardie Particolari Giurate ed il personale non armato addetto ai Servizi Fiduciari del Corpo Guardie di

Città hanno aderito alla giornata di sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto

sicurezza.

La protesta è stata messa in atto per “rivendicare il diritto al rinnovo del contratto nazionale e per reclamare condizioni normative e salariali dignitose” e nessuno della dirigenza del Corpo Guardie di Città ha

messo in discussione il diritto a scioperare da parte dei lavoratori.

Mariano Bizzarri Ollandini, Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città, è rimasto molto contento che,

in piena autonomia, le donne e gli uomini dell’Istituto di Vigilanza hanno usato buon senso, ragionevolezza,

responsabilità e rispetto verso i clienti , aderendo sì allo sciopero nazionale ma senza causare ripercussioni

all’operatività dell’azienda ed ai diversi servizi gestiti direttamente dalle stesse guardie giurate, ma

soprattutto senza creare disagi per la clientela (banche, aeroporto, tribunale, stazione ferroviaria, industrie,

aziende, trasporti pubblici, negozi ma anche enti pubblici e privati cittadini).

I servizi di vigilanza armata ed i servizi fiduciari non armati si stanno svolgendo regolarmente senza ritardi o

soppressioni dell’ultimo minuto perché, nonostante la volontà di aderire allo sciopero generale di oggi e di

domani 2 febbraio, le donne e gli uomini del Corpo Guardie di Città hanno dimostrato uno straordinario

attaccamento al servizio confermando la disponibilità a svolgere tutti i turni di lavoro, garantendo così le

prestazioni concordate con gli utenti.

Sono stati e saranno quindi garantiti tutti i servizi previsti nelle province di Pisa e di Lucca nonostante lo

sciopero nazionale e nonostante le condizioni meteo avverse grazie alle auto-pattuglie equipaggiate con i

pneumatici invernali, ma soprattutto grazie ad una organizzazione fatta di donne e uomini che animano

ogni passo dell’attività nell’attenta e puntuale pianificazione di ogni evento con un metodo di lavoro

improntato alla cura diretta di tutti gli aspetti legati ai servizi offerti, per renderli unici ed in linea con gli

obiettivi dei clienti.