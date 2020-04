Lo scrittore pisano Marco Malvaldi mette a disposizione il suo libro a favore della Terapia Intensiva di Livorno

PISA – Lo scrittore pisano Marco Malvaldi ha messo gratuitamente a disposizione il racconto inedito “Il Castello dalle Mille Botole” sul sito del proprio editore chiedendo, a chi lo volesse, di fare donazioni in favore della Terapia Intensiva di Livorno.

Come racconta Marco Malvaldi nel video che accompagna la pubblicazione: «In un periodo in cui si inizia a parlare di ripartenza, in cui fra non molto gli adulti ricominceranno a lavorare, ai bambini mi sembra che non ci pensi quasi nessuno. Per cui ho pensato di scrivere una favola per loro, e anche per voi, se volete leggerla ad alta voce. Se poi vi piacesse, potreste fare una donazione al reparto di Terapia Intensiva di Livorno: ve lo dico da pisano».

“Il Castello dalle Mille Botole. Favola per tenere svegli i bambini” – pubblicato in occasione della Giornata Mondiale del Libro – sarà disponibile in formato digitale sul sito della casa editrice Sellerio da dove potrà essere scaricato gratuitamente. Qui i lettori troveranno le indicazioni per effettuare un versamento diretto a sostegno del lavoro della Terapia Intensiva dell’Ospedale di Livorno attraverso il conto corrente dedicato:

Banco BPM – IBAN: IT63-N-05034-14011-000000010002