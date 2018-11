Lo spazio Natale Emergency arriva anche a Pisa

PISA – Presente già in altre 13 città in tutta Italia, quest’anno lo Spazio di Natale di EMERGENCY verrà allestito anche a Pisa, in via Rigattieri n. 29.

Dal 24 novembre al 23 dicembre i volontari del Gruppo di Pisa apriranno le porte del negozio, dove sarà possibile acquistare agende, magliette, gadget di EMERGENCY, oltre a prodotti enogastronomici, artigianato realizzato da ex-pazienti e articoli regalo che più di 650 aziende italiane hanno donato all’associazione.

Un ‘pensiero che conta’ , perché il ricavato andrà a sostegno dei progetti in Iraq ed Afganistan, dove EMERGENCY è presente dal 1999, con ospedali, centri maternità, posti di primo soccorso e centri di riabilitazione.

All’interno del negozio si potrà visitare virtualmente il centro chirurgico di Kabul, grazie ai visori 360° che ci faranno entrare nei reparti e corridoi di un vero ospedale di EMERGENCY facendoci vivere un’esperienza immersiva unica.