Lo spettacolo del cibo a “Il cibo..che spettacolo!”

Confermata la presenza delministro delle Politiche Agricole Alimentari e del Turismo Gian Marco Centinaio. Tanti gli ospiti e le autorità presenti a Pisa, a partire dai vertici nazionali della Fipe, con il presidente Lino Stoppani e il direttore generale Roberto Calugi, il presidente delSindacato Italiano Balneari Sib Confcommercio Antonio Capacchione, l’assessore al turismo e al commercio dellaRegione Toscana Stefano Ciuoffo, il presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini, il sindaco di Pisa Michele Conti. Saluti iniziali a cura della presidente di Confcommercio Provincia di PisaFederica Grassini, a seguire gli interventi del presidente provinciale della Fipe Alessandro Trolese, della presidente diConfRistoranti Daniela Petraglia,del presidente di ConfLitorale nonché rappresentante del Sib balneari Fabrizio Fontani. Sarà il direttore di ConfcommercioPisaFederico Pieragnoli a moderare l’incontro.

“Sarà una bellissima giornata per imprenditori della ristorazione e del turismo” – questo l’invito della presidente di Confcommercio Pisa FedericaGrassini – “una spledida occasione per Pisa, alla presenza dei massimi rappresentati delle istituzioni per parlare di enogastronomia, turismo, qualità dei pubblici esercizi italiani e toscani. Pensiamo soltanto al fatto che nel 2017 la spesa dei turisti stranieri presso ristoranti e bar d’Italia ha superato gli otto miliardi di euro, e un più che lusinghiero giudizio sulla nostra cucina che sfiora il nove. Siamo all’avanguardia in questo settore in cui possiamo vantare eccellenze assolute”.

“E a proposito di eccellenze, nel corso della giornata saranno premiate sette aziende della provincia di Pisa, che si distinguono ed emergono per la qualità delle loro produzioni” – ricorda il presidente della Fipe di Pisa Alessandro Trolese.

“Il cibo…che spettacolo” è patrocinato dalla Camera di Commercio di Pisa, dalla Regione Toscana e dai comuni di Pisa, Santa Croce sull’Arno, Cascina, Calci, Volterra, Fauglia, San Giuliano Terme, Pontedera e Lajatico. Sponsor dell’iniziativa la Banca Popolare di Lajatico.