Lo sport-terapia come farmaco: se ne parla al Centro Polivalente San Zeno

PISA – “Lo sport-terapia come farmaco: una opportunità per la prevenzione e la cura“. E’ questo il titolo dell’incontro aperto alla cittadinanza che si terrà venerdì 8 febbraio alle 16 al Centro Polivalente San Zeno, la struttura in via San Zeno 17, le cui attività sono finanziate della Società della Salute della Zona pisana.

Moira Marchionni, dell’Associazione La Tartaruga, e Alberta Tellarini, dell’Associazione Pisa Parkinson, insieme al trainer Francesco Simone illustreranno i benefici dell’esercizio fisico e dello sport per la salute psicofisica, attestati da numerosi studi clinici che dimostrano come la sedentarietà sia un fattore di rischio per molte patologie, ad esempio il diabete di tipo 2 e le malattie cardiocircolatorie.

In particolare si parlerà di come l’attività sportiva si sia dimostrata efficace anche nel trattamento di patologie croniche quali depressione, diabete, ipertensione, osteoporosi e malattia di Parkinson, in particolare per i giovani e per i neodiagnosticati.