Lo stadio di Volterra sarà intitolato a Romano Signorini

VOLTERRA – Lo stadio comunale “Ripaie” sarà intitolato a Romano Signorini, grande amante dello sport che per oltre 30 anni ha svolto l’attività di magazziniere e custode allo stadio.

A deciderlo l’amministrazione comunale di Volterra su richiesta dell’ex presidente dell’ASD Alabastri Volterra Filippo Trisciani.

«Signorini ha rappresentato per lo sport cittadino una figura storica accompagnando per tutta la sua vita le sorti della società calcistica Volterrana – dichiara l’assessore allo sport Francesca Tanzini – ha lasciato nell’ambiente del calcio volterrano un ricordo indelebile per le grandi doti di

umanità e disponibilità e merita di essere ricordato nella memoria della città».

Lo stadio comunale sarà dunque denominato “Stadio Comunale Romano Signorini”.