A Lodrone di Storo la presentazione ufficiale del nuovo Pisa

LODRONE DI STORO – È probabilmente la serata più attesa dai tifosi in Valle del Chiese: questa sera sabato 20 luglio alle 21.15 nella piazza di Lodrone di Storo è prevista la presentazione della squadra del Pisa al via del Campionato di Serie B. Come tradizione si tratta di una anteprima della presentazione ufficiale che si tiene ad agosto all’Arena Garibaldi.

C’è molta attesa per l’evento di stasera s che vedrà salire sul palco, tra gli altri, l’amministratore delegato Giovanni Corrado con il direttore sportivo Roberto Gemmi, la presidente del Consorzio Turistico Daiana Cominotti e il sindaco di Storo Luca Turinelli. A guidare il gruppo nerazzurro sarà il tecnico della promozione Luca D’Angelo con il team manager Ivan Sarra.

In totale sono 30 i calciatori presenti in Trentino capitanati da Davide Moscardelli e dai componenti del gruppo che ha centrato la promozione in B tra i quali Robert Gucher, Davide Moscardelli, Alessandro De Vitis, Gaetano Masucci, Michele Marconi, Davide Di Quinzio e Samuele Birindelli solo per citarne alcuni.

La piazza scelta per la presentazione è poco lontano dall’Hotel Castel Lodron, sede operativo del ritiro, e quindi facilmente raggiungibile. L’evento è inserito in una festa di piazza organizzato dalla Pro Loco di Lodrone, che ha garantito il supporto logistico. La presentazione di domani sera fa da prologo alla prima sfida ufficiale della stagione in programma domenica allo stadio Grilli di Storo (ore 18) contro la selezione dilettanti Calcio Chiese. Tutte le info su: www.visitchiese.it

Anche per domani il programma tecnico menù prevede due allenamenti quotidiani, con inizio alle 10.00 e rispettivamente alle 17.00. A disposizione del Gruppo l’intero stadio Grilli di Storo ma anche la palestra Bodymax di Darzo, il Centro acquatico Acquaclub Valle del Chiese di Condino e naturalmente l’area wellness dell’Hotel Castel Lodron.

Ad incitare i nerazzurri anche un grande ex, il centrocampista Pasquale Casale. Ciao ragazzi, lo scorso anno sono venuto a trovarvi in valle del Chiese e si sa come è andata a finire. Se volete ritorno. Comunque in bocca al lupo e Forza Pisa sempre. Pisa è sempre nel mio cuore. Molto probabilmente Casale sarà presente alla prima amichevole di domenica.

Durante i dodici giorni di permanenza in valle del Chiese la squadra di D’Angelo disputerà tre amichevoli sempre con fischio d’inizio alle ore 18.00: domenica 21 luglio contro la selezione dilettanti locale CalcioChiese; mercoledì 24 luglio contro Bari (Lega Pro) e domenica 28 luglio contro gli ungheresi Eto Futball KFT. Un team che milita nella seconda lega nazionale ma ha un glorioso passato.

E dopo la serata di sabato 20 (con la presentazione della squadra a Lodrone di Storo) un secondo appuntamento è previsto venerdì 26 con l’inedito incontro che permetterà ai tifosi di rivolgere domande a Mister d’Angelo e a due giocatori. Sabato 27 e domenica 28 saranno poi esposti allo Stadio Grilli di Storo dei cimeli legati alla storia dei nerazzurri.

TUTTE LE INFO SU: www.visitchiese.it anche per quanto attiene prenotazioni alberghiere e la possibilità di svolgere attività collaterali. Sui canali web e social di Pisa Sporting Club. È attiva la pagina FB Ritiro Ac Pisa in Valle del Chiese – Trentino (@AcPisainTrentino), che proporrà notizie e curiosità.