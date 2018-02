L’olio grande protagonista della promozione Terre di Pisa

PISA – Si è appena conclusa un’altra iniziativa della Camera di Commercio, nell’ambito della promozione del brand “Terre di Pisa”.

Protagonista, questa volta, l’olio extravergine. Dieci guide turistiche e ambientali abilitate provenienti dalle province di Firenze, Pistoia, Livorno, Lucca e Pisa hanno partecipato ad una mezza giornata di formazione specialistica sull’olio gestita dall’Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extravergine di Oliva (As.C.O.E) per poi visitare successivamente sette tra frantoi e aziende produttrici di olio extravergine aderenti al disciplinare “Terre di Pisa” che si sono rese disponibili per l’iniziativa.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che lo sperimentare in prima persona, il “respirare” i luoghi, l’assaggiare prodotti e l’incontrare chi li realizza, percependo direttamente la passione e l’amore per la propria terra ed il proprio lavoro, sia importante per trasmettere le “emozioni” di un territorio come quello delle “Terre di Pisa”.

Durante il percorso, iniziato nel Monte Pisano per passare poi alla Valdera e alle Colline Pisane, i produttori hanno presentato alle guide la propria realtà, accompagnandole in visita all’oliveto e facendo loro degustare differenti tipi di olio. Prima tappa Vicopisano con visita e degustazioni presso il Frantoio di Vicopisano, successivo trasferimento a Calci presso l’Azienda Agricola Ruschi. Il secondo giorno il gruppo ha fatto rotta su Ponsacco con visita e degustazioni all’Agriturismo San Martino e al Podere Spazzavento. Trasferimento poi per Montecastello presso l’Azienda Agricola Val di Lama, quindi a Borgo di Alica e per concludere trasferimento a Usigliano di Lari presso la Vecchia Fattoria Castelli.

Per le guide si è trattato di una vera e propria full immersion nel mondo dell’olio extravergine di oliva delle “Terre di Pisa” pensata per favorire la conoscenza con i produttori in vista di possibili collaborazioni nonché nella costruzione di itinerari e pacchetti turistici da proporre ai clienti.

Il commento di Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio di Pisa:”Quella che si è appena conclusa è solo una delle tante iniziative messe in campo per promuovere la destinazione turistica “Terre di Pisa”. Un progetto ambizioso al quale ci siamo dedicati con convinzione ed entusiasmo e che, ad un anno dall’avvio, il prossimo 7 febbraio, nei rinnovati spazi del Meeting Art & Craft Center presso la sede camerale, presenteremo con il lancio del marchio e dell’identità visiva”.