L’On. Marco Minniti presenta il suo libro alle Officine Garibaldi a Pisa

PISA – Venerdì 25 gennaio alle 18 Marco Minniti presenterà il suo libro “Sicurezza è libertà, terrori-smo e immigrazione contro la fabbrica della paura” alle Officine Garibaldi. L’ex ministro dell’Interno, e da oltre vent’anni ai vertici degli apparati di sicurezza e di intelligence del nostro Paese, affronta uno degli argomenti più discussi e trattati dai media.

L’onorevole nel suo testo affronta anche l’emergenza sicurezza nelle grandi città, la lotta alla cri-minalità organizzata, il caso emblematico di Ostia e di altri comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.

“Non è possibile garantire la sicurezza rinunciando alla libertà: barattare la seconda in cambio della prima significa innalzare pericolose barriere, dimenticando che la connessione del mondo è ormai irrefrenabile – si legge tra le pagine del volume –. L’idea del confine come separazione da-gli altri crea società chiuse. Sull’onda dei nazionalpopulismi, l’unità europea, che ci ha garantito settant’anni di pace, è a rischio di estinzione. E questo potrebbe essere l’inizio di molti drammatici danni. Un salto nel buio che non ci possiamo

permettere”.

Intervengono con l’autore Valeria Fedeli, Federico Gelli e Domenico Laforenza. A moderare l’incontro sarà il giornalista Luigi Vicinanza.