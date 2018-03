Nuovo look per la Pinacoteca Museo Civico di Volterra

Volterra – Terminato il nuovo volto della Pinacoteca Museo Civico della città estrusca: il progetto di allestimento e la realizzazione delle nuove sale sono state rese possibili grazie al sostegno della Fondazione Palazzo Strozzi e al fondamentale contributo di Fabrizio Moretti.

La Pinacoteca Museo Civico si rifà il look e si mostra in tutto il suo nuovo splendore alla cittadinanza. Succede giovedì 29 marzo alle 12,30 in un’iniziativa a cura dell’amministrazione comunale, Cooperative Archeologia e Siena Viva (ingresso libero).

A Palazzo Minucci-Solaini è in programma una visita guidata teatralizzata che porterà il pubblico a riscoprire il nuovo allestimento della sala della “Deposizione” di Rosso Fiorentino (a cura di Palazzo Strozzi, Firenze) e di altre sale del museo. Ai presenti sarà offerto un light lunch.

Il progetto di allestimento e la realizzazione delle nuove sale della Pinacoteca di Volterra sono state rese possibili grazie al sostegno della Fondazione Palazzo Strozzi e al fondamentale contributo di Fabrizio Moretti.

L’inaugurazione della mostra “I Signori de l’Ortino. Aristocrazie gentilizie all’alba della città di Velathri” inizialmente prevista per giovedì 29 marzo alle ore 11,30 a Palazzo dei Priori è rinviata ad un’altra data che sarà comunicata a breve.