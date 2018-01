L’Orchestra con American Graffiti al Teatro Nuovo di Pisa

PISA – Nuovo appuntamento al Teatro Nuovo di Pisa con l’Orchestra Arché e il suo “American Graffiti”, il concerto in calendario il 4 gennaio, alle ore 21.30. Nel programma della serata i brani di L. Anderson (The waltzing cat – The typewriter – Serenata – Jazz Legato – The sleigh ride), A. Dvorák (Quartetto Op.96 n.12, Americano Allegro ma non troppo, Lento, Molto Vivace, Finale: Vivace ma non troppo), G. Gershwin (Embraceable You – I Got Rhythm – The Man I Love Someone to Watch Over Me – Swanee).

L’Orchestra Arché è nata a Pisa su iniziativa del Maestro Francesco Pasqualetti e ha debuttato con successo al Teatro Verdi di Pisa per il concerto di Capodanno 2012. Il nome Arché è stato scelto per il profondo significato simbolico che esprime, con l’auspicio che l’Orchestra possa rappresentare un nuovo inizio nel modo di produrre musica. La compagine è auto-amministrata dai suoi stessi componenti, con il doppio beneficio di avere completa indipendenza artistica e costi di gestione ridotti, entrambi coniugati con una incessante ricerca della più alta qualità possibile.

Archè tornerà al Nuovo con i prossimi concerti dell’8 e 27 febbraio e 9 marzo.

