PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa con squadra speciale SAF speleo alpinistico fluviale è intervenuta alle ore 9.30 di lunedi 7 Gennaio per un soccorso a persona in via provinciale nel comune di Lorenzana.

Per cause in corso di accertamento un uomo di 91 anni è caduto all’interno di un pozzo con acqua all’interno, perdendo la vita.

Il decesso è stato constatato dal medico del 118 presente sul posto insieme ai carabinieri.