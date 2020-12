Lorenzo Bacci al “Salotto della Società Operaia” racconta “Cascina Romana”

CASCINA – Un altro appuntamento targato Società Operaia di Cascina andrà in onda sulla pagina ufficiale Facebook dell’Associazione cascinese domenica 13 dicembre alle ore 21.30. Sarà il primo appuntamento con la storia cascinese dal titolo “Cascina Romana” della terza puntata de “Il Salotto della Società Operaia“, format ideato dalla presidente Meri Gronchi e condotto da Antonio Tognoli, direttamemnte dalla storica sede della Società Operaia di Via del Curtatone a Cascina.



Ospite di questa settimana sarà Lorenzo Bacci, studioso e autore, che ci parlerà di alcune testimonianze antiche proprio del territorio cascinese tutte da ascoltare.

Durante la puntata si parlerà anche della Testa Romana in Marmo che è attualmente all’interno di Palazzo Adorni Braccesi. La regia della trasmissione sarà affidata a Barbara Acconci.



“Un appuntamento importante per la nostra società operaia in accordo con tutto il direttivo – ha detto il presidente Meri Gronchi – che ci farà rivivere i momenti più antichi del nostro territorio grazie anche alle conoscenze storiche del nostro Lorenzo Bacci che noi siamo lieti di trasmettere in diretta e renderlo un servizio per tutta la nostra comunità casdcinese. Ringrazio i nostri sponsor che ci hanno dato una mano fino ad ora , la Banca di Pescia e Cascina e tutti i negozi cascinesi che hanno iniziato a stipulare le prime convenzioni con la nostra associazione, che con grande fatica il nuovo direttivo sta cercando di portare avanti“.