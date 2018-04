Lotta al commercio abusivo: in un anno attività quadruplicata

PISA – Lotta al commercio abusivo: ieri, venerdì 6 aprile, la Polizia Municipale nel corso dei controlli ormai quotidiani, ha effettuato una maxi sequestro di merce taroccata e in vendita abusivamente nella zona di Piazza dei Miracoli, in particolare centinaia di orologi e anche ombrelli.

Gli agenti di via Battisti hanno fatto un bilancio delle attività degli ultimi tempi: da gennaio a marzo, in tre mesi, sono stati 77 i sequestri di merce in vendita abusivamente in zona Duomo, quattro volte più dello stesso periodo dell’anno scorso, con sanzioni per un totale di 150mila euro.

«Abbiamo intensificato i controlli e abbiamo ottenuto risultati ma non ci fermiamo qui – spiega il Comandante della Polizia Municipale Michele Stefanelli – sta arrivando il periodo più intenso per la stagione turistica e continueremo e potenzieremo ulteriormente le attività antiabusivismo, il nostro obiettivo è garantire il rispetto delle regole»