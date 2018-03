PISA – Lotta al degrado. La Polizia Municipale mercoledì 14 marzo è intervenuta per rimuovere 26 biciclette abbandonate che si trovavano in zona stazione, nel centro e in altri quartieri.

Inoltre, gli agenti di Via Battisti sono riusciti ad individuare e denunciare il responsabile di ricettazione di bici.

78 le multe per infrazione al codice della strada comminate ieri, 41 delle quali ad auto in divieto di sosta su piste ciclabili e strisce pedonali.