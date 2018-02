Lotta alle buche. Si parte con l’Aurelia, via Conte Fazio e via Crispi

PISA – Nel mirino del Comune le asfaltature delle strade. Si comincia venerdì 2 febbraio con l’asfaltatura di via Crispi lato piazza sant’Antonio, per sanare un ammaloramento sulla corsia bus. Sabato 3 febbraio si continua con l’Aurelia, all’altezza del bar Livorno, con orario dalle 8 alle 17, previsto il senso unico alternato. Nel lavoro è compreso anche un tratto di via Conte Fazio dove sorgerà la rotonda al servizio della scuola. L’intervento è eseguito da Avr.

Poi sarà la volta di Lungarno Pacinotti, dal ponte di Mezzo al ponte Solferino, per un investimento di 600mila euro e 8 mesi di lavoro. Il Comune ha già espletato il relativo bando e il 22 gennaio ha firmato il contratto con la ditta vincitrice. Il lavoro vero e proprio inizierà entro il 28 febbraio ma intanto, dal 19 al 28 partono le operazioni propedeutiche all’intervento. Sarà anche allargato un tratto di marciapiede e i lavori saranno programmati per non interferire con il Giugno Pisano

Il Comune poi è in attesa che siano terminati i lavori per la fibra veloce per poter iniziare ad asfaltare via Buonarroti, via San Zeno, via Santa Caterina e via Garibaldi.