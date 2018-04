L’ottava edizione della “Passeggiata sui luoghi del Trammino”

PISA – Sabato 28 aprile torna la “Passeggiata sui luoghi del Trammino”, giunta alla sua VIII edizione. L’evento, nato in seno alla Giornata nazionale delle ferrovie dimenticate, vuole tenere a galla il ricordo di una importante infrastruttura per il nostro litorale e mantenere vivo il tema del ripristino in chiave moderna.

Il ritrovo è fissato alle 14 alla ex Stazione di via Bixio davanti alla chiesta di S. Antonio.

Seguirà un trekking urbano guidato, lungo il percorso della ferrovia da Pisa a Porta a Mare fino alla zona Sanac, per poi proseguire verso le stazioni di Marina di Pisa e Tirrenia (con mezzi propri o con mezzo messo a disposizione dell’organizzazione – fino ad esaurimento posti).

La visita lungo il percorso e presso le stazioni è gratuita. Si consiglia un abbigliamento sportivo.

Info e prenotazioni: 335 7120098 – e-mail: comitato@trammino.it