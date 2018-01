“A love supreme” di Francesco Filippi. Edizioni ETS. Presentazione Sabato 20 Gennaio

PISA – Sabato 20 gennaio alle 17.30 alla Gipsoteca di Arte Antica, Piazza San Paolo all’Orto, 20, si terrà la presentazione del libro A love supreme di Francesco Filippi – Edizioni ETS. Coordina Daniele Luti; letture di Erles Modafferi e Marina Petrone.

Una storia originale che narra le vidende di Filippo, economista e ruminante psichico incontenibile, nonché windsurfista appassionato, in un campeggio della Maremma toscana. Se il sonno della ragione genera mostri l’attesa del vento può fare di peggio, con riflessioni disordinate su cinema, letteratura, musica condivise con l’amato Billo, pastore maremmano bellissimo, e punteggiate dalle intermittenze di una vocina interiore assai petulante. L’apparente tranquillità della situazione è però turbata dal sangue che in varie occasioni imbratta il corpo di Ginevra, ospite bella e inquietante del B&B La Tamerice. E’ qui che il ritmo del romanzo cambia e gli elementi narrativi trovano ora una loro concatenazione accuratamente predisposta, fino ad un finale davvero sorprendente, in cui al lettore è offerto uno scioglimento della tensione accumulata, con una narrazione emotivamente quasi insostenibile.