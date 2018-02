PONTEDERA – Al termine della gara del Mannucci fra Prato e PISA, pareggiata in extremis con un gol di Gucher si presenta in sala stampa per i commenti di rito Luca Ceccarelli, autore del gol del 2-1 pratese a fine primo tempo.

di Maurizio Ficeli

“Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita poi ci siamo difesi ed è venuta fuori la qualità della rosa del Pisa. Peccato perché siamo stati vicini a fare l’impresa. Abbiamo comunque fatto una grande gara”.