Luca Cecchini: “Siamo stati più squadra difendendo su tutti i palloni”

PISA – Luca Cecchini classe 93 difensore esterno arrivato dall’Entella é il match winner del derby del Foro il suo sinistro ha ammutolito l’Arena e fatto esplodere il settore ospiti gremito da 400 supporters lucchesi al minuto 53 del derby.

“Il gol è arrivato da una punizione da destra, non ricordo chi l’ha “spizzata” e non ci ho pensato su due volte a tirare. Il derby lo abbiamo vinto essendo squadra siamo stati bravi mentalmente a non mollare niente e a difendere su tutti i palloni. È la mia migliore prova della stagione speriamo di continuare così”.