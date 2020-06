Luca D’Angelo: “Abbiamo avuto tre occasioni per portare a casa la vittoria. Masucci e Varnier hanno fatto una grande prestazione”

PISA – Al termine della gara dell’Arechi fra Salernitana e Pisa finita 1 a 1 parla il mister nerazzurro Luca D’Angelo per commentare questo punto prezioso conquistato dalla formazione nerazzurra.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo fatto una buona partita, anche nel primo tempo quando siamo passati in svantaggio, che è stata l’unica azione pericolosa della Salernitana, noi abbiamo avuto prima la possibilità di fare gol e di pareggiare, poi nel secondo tempo siamo venuti fuori alla grande ed abbiamo avuto tre occasioni per segnare e portare a casa il risultato “Si nota la differenza fra lo stadio pieno e vuoto ma poi siamo professionisti ed il risultato vale lo stesso. Ci auguriamo di avere presto i tifosi sugli spalti. Masucci ha giocato una grande partita come del resto tutta la stagione, Varnier è rientrato dopo 8 mesi e mezzo ed ha fatto una grande partita”.

“La squadra era ben mentalizzata su ciò che doveva fare, abbiamo avuto, dopo il gol subito, una occasione con Siega, poi la gran parata di Vannucchi su tiro di Gucher. Insomma si percepiva la possibilità di poter pareggiare. Della squadra mi è piaciuto che siamo stati ordinati, un po’ meno mi è piaciuto il subire il gol, ci siamo fatti trovare troppo aperti, è stato l’unico errore”.

“La Salernitana ha tutte le carte in regola per giocarsi i play off ha una buonissima organizzazione di gioco con il mister che ha ed ha dei singoli importanti”.

“Riguardo noi mancano nove partite, dobbiamo giocare con la mentalità di oggi e dobbiamo fare punti. Con i 5 cambi i giocatori hanno fatto bene e poi con le temperature alte è giusto dare spazio a tutti, mi parrebbe infatti assurdo se non ci fosse la possibilità di effettuare i 5 cambi”.