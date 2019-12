Luca D’Angelo: “Abbiamo fatto una brutta gara”

PISA – Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo analizza il match perso contro il Cosenza.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo fatto un brutto primo tempo sotto tanti punti di vista. Obiettivamente abbiamo fatto una brutta gara. Dal punto di vista tattico ci hanno messo in difficoltà. Sia Baez che Machach ci hanno messo in grande difficoltà. Il mio obiettivo visto la non grande giornata era quello di limitare i danni nel primo tempo e provare a rimontare nella ripresa ma non è andata così. Forse se Moscardelli avesse segnato il rigore avremo potuto raccontare un altra cosa, anche se il Cosenza ha meritato di vincere”.

“Il campionato di serie BKT è un campionato molto equilibrato, tutte le partite sono difficile e a parte il Benevento sarà dura per tutti”.

“Le assenze ad Ascoli saranno tante però ma non deve essere un alibi. Contro il Cosenza Minesso, Fabbro e Di Quinzio hanno avuto un buon impatto con la partita e giovedì potranno tornarci comodo”