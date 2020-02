EMPOLI – Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo commenta in sala stampa l’esito della sconfitta ad Empoli.

“A vedere il Pisa non ci si annoia. Partiamo dal presupposto che abbiamo giocato una grande partita fino al 95′. Non meritavamo di perdere. Masucci ha fatto un gran gol. Le prossime partite le giocheremo in casa ma lo faremo a viso aperto e senza speculare mai. Fabbro nei minuti finali ha sbagliato? Ci sta di sbagliare un gol non è un problema. Da quando è entrato ha fatto mille scatti”.