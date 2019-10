Luca D’Angelo: “Abbiamo giocato una grandissima partita”

PISA – Mister Luca D’Angelo analizza il meritato successo sulla Salernitana.



“Non abbiamo mai rischiato, giocando una grandissima partita contro una squadra che ha già vinto per tre volte fuori casa. Una gara condotta bene come a Livorno con la differenza che abbiamo trovato il gol subito. Abbiamo sempre fatto la partita sconfiggendo una squadra di grande valore”.



“Sono particolarmente contento per Fabbro ha caratteristiche importanti per il nostro gioco e sarà utilissimo per il futuro. Non ha attraversato momenti felici calcisticamente quindi si merita questi momenti”.



“Benedetti ha giocato una grande partita non era facile dopo lo sfortunato episodio di Livorno al pari di Ingrosso che è un ottimo giocatore. Non ti nego che lo scorso anno quando è andato via non ero molto contento”.

“La vittoria la dedico a mia figlia Maria Sole. Non potevo dargli una delusione simile nel giorno del suo compleanno”