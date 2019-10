Luca D’Angelo: “Abbiamo perso una gara incredibile”

LIVORNO – Nel dopo gara dell’Armando Picchi un Luca D’Angelo amareggiato commenta l’ingiusta sconfitta nel derby con il Livorno.

di Antonio Tognoli

“Non meritavamo di perdere, il Livorno non è mai stato pericoloso dalle nostre parti. Noi però vuoi per gli episodi vuoi per gli errori non siamo riusciti a giungere al pareggio che sarebbe stato meritato. I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano, ma oggi sono veramente rammaricato per la sconfitta. Birindelli è un ragazzo giovane, ha commesso una stupidaggine, ma la squadra nonostante questo ha giocato meglio del Livorno e non mi va di farla pesare al ragazzo che può darci tanto”.

“Il campionato è molto lungo, la squadra sta bene e credo che possiamo continuare a fare buone cose come oggi dove penso di negativo ci sia solo il risultato”.