Luca D’Angelo: “Alessandria squadra rinforzata dal mercato. Dobbiamo migliorare la nostra classifica”

PISA – Alla vigilia della sfida contro l’Alessandria parla mister Luca D’Angelo nella conferenza stampa della vigilia.

“E’ vero che abbiamo voglia di riscatto ma sappiamo di incontrare una buona squadra che si è rinforzata nel mercato di gennaio, noi ci siamo comunque allenati al meglio in quanto consapevoli di dover migliorare la nostra classifica, con la speranza di recuperare il prima possibile Marconi, mentre per domani ho studiato la possibilità di avanzare De Vitis a centrocampo al posto di Gucher squalificato così come di sostituirlo con un altro centrocampista”.

“Il fatto che ci sia una promozione in più ci dà una ulteriore possibilità di promozione, considerata anche la Coppa Italia la cui vittoria consente di accedere direttamente alla semifinale dei Playoff”.

“Le condizioni meteo non mi preoccupano in quanto il Moccagatta ha i teloni a copertura e non incideranno sulle decisioni per la formazione di domani, mentre per ciò che riguarda Moscardelli, lo stesso mi sarà utile in questa settimana dove dovremo disputare tre partite compreso il Pontedera in Coppa e mi auguro che possa darci il contributo che tutti ci aspettiamo da lui”.

“Anche domani cercheremo di imporre il nostro gioco, come abbiamo cercato di fare, pure non sempre riuscendoci,.nel Girone di andata, mentre in.questo inizio di ritorno su questo aspetto siamo sicuramente migliorati”.

“Per quanto riguarda gli errori individuali che purtroppo ci stanno penalizzando, devo dire che li fanno un po’ tutti, solo che noi ogni volta li paghiamo a caro prezzo mentre invece agli altri questo non succede, vedi l’errore di Pelagotti ad Arezzo con successivo salvataggio sulla linea dopo il colpo di testa di De Vitis, e quindi dovremo essere più bravi a sfruttare quelli degli altri, anche se non posso negare che Gori domenica ha commesso un errore tecnico, visto che è andato a rinviare non con il suo piede preferito e quindi avrebbe dovuto calciare la palla in fallo laterale, cosa che in certe circostanze non può certo far male, io a buttare i palloni in tribuna mi son comprato degli appartamenti” (ride …).