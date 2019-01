Luca D’Angelo: “Andiamo avanti e reagiamo. Non meritavamo di perdere”

AREZZO – Al termine della gara fra Arezzo e Pisa si presenta nella sala stampa dello stadio aretino il mister nerazzurro Luca D’Angelo che analizza la sconfitta dei nerazzurri.

di Maurizio Ficeli

“Il rigore in tutta onestà non lo avrei dato e poi la squadra non avrebbe meritato questa sconfitta contro una squadra forte come l’Arezzo che agiva di rimessa. Comunque è stata una bella gara, noi avevamo messo in difficoltà l’Arezzo anche se poi il rigore ha deciso la gara. Gucher sta facendo una buona stagione ed anche oggi ha fatto una buona prestazione, dobbiamo andare avanti e reagire”.