Luca D’Angelo: “Avremmo meritato il pareggio”

PISA – Per analizzare la gara persa all’Artemio Franchi si presenta nella sala stampa dello stadio senese il Mister nerazzurro Luca D’Angelo che analizza cosi questa seconda sconfitta consecutiva.

di Maurizio Ficeli

“Peccato perché avremmo meritato il pareggio – esordisce così il mister pescarese – poi è stato anche bravo il loro portiere in due occasioni mentre riguardo al gol preso abbiamo commesso una distrazione. Sicuramente non abbiamo giocato una bella partita, andando sotto di un gol ad inizio ripresa, ma malgrado ciò avremmo meritato il pareggio nel finale”.

Sulle condizioni di Masucci afferma: “Ha risentito di un indurimento al flessore, valuteremo in settimana, spero di recuperare lui, mentre per Moscardelli è più difficile, però dobbiamo cercare di essere meno belli ma più “sporchi” per cercare di fare risultato a cominciare da domenica a Lucca”.