Luca D’Angelo: “Avremmo meritato di vincere”

NOVARA – Al termine della gara fra Novara e Pisa finita 2 a 2 si presenta nella sala stampa dello stadio piemontese il mister nerazzurro Luca D’Angelo per commentare una vittoria sfumata in extremis, cosa che fa schiumare rabbia, visto le maggiori occasioni per chiudere il match avute dal Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Avremmo meritato di vincere per le occasioni create e per la prestazione positiva, poi il calcio è terribile e manca poco la perdiamo. Diciamo che il Novara può essere felice del pari perché oggi noi avremmo meritato i tre punti”.

Sul campionato del Pisa dice:”Sono di parte, ma secondo me è stato un girone di andata con più luci. Ci dispiace per oggi non avere conquistato i tre punti per i tifosi che ci hanno seguito e ci hanno applaudito sino alla fine”

Su Marconi afferma: “Valuteremo in settimana, ma credo sia un po di affaticamento”. Sul mercato invece afferma: “Dopo la partita di Cuneo valuteremo con la società”.

Sul programma pre Cuneo rivela :”Rimarremo qui fino alla gara di Cuneo e ci allenaremo a Novarello”