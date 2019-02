Luca D’Angelo: “Bravi a chiuderla subito e a non subire troppo”

PISA – Dopo il successo contro il Gozzano il tecnico Luca D’Angelo analizza il 2-0 al Gozzano.

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile perché il Gozzano si difende molto bene. Siamo stati bravi a chiuderla nella prima frazione e soprattutto abbiamo rischiato poco. Nella ripresa abbiamo contenuto molto bene il Gozzano, questo è un segnale importante per noi. Siamo tutti felici per Buschiazzo e per il ritorno di Marconi. Per questo devo ringraziare i medici. Dalla prossima settimana anche Liotti tornerà ad allenarsi con il gruppo. Ci servirà perché dovremo giocare molte partite”.