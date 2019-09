Luca D’Angelo: “C’è un po’ di rammarico, ma abbiamo pareggiato con una squadra molto forte”

VERONA – Al termine della gara del “Bentegodi” fra Chievo e Pisa finita 2 a 2 dopo che i nerazzurri avevano acquisito il doppio vantaggio, analizzato dal commento di mister Luca D’Angelo.

di Maurizio Ficeli

“Un po’ di rammarico c’è perché sul 2 a 0 abbiamo avuto l’occasione di segnare il terzo gol anche se poi il Chievo ha meritato il pareggio. Non ci scordiamo che molti dei giocatori gialloblú lo scorso anno giocavano in A e noi in C e questo avvalora il nostro pareggio ed abbiamo pareggiato in un campo difficile con una squadra molto forte”.

“Noi stiamo facendo un grande campionato – continua mister Luca D’Angelo – ed ora pensiamo al l’Empoli perché con l’aiuto dell’Arena possiamo fare bene”.