Luca D’Angelo: “Contento della prestazione dei ragazzi”

VENEZIA – Il mister del Pisa Luca D’Angelo analizza il pareggio contro il Venezia.

di Antonio Tognoli

“Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Nel primo tempo sicuramente meglio noi del Venezia potevamo fare gol anche prima di quello di Lisi. Se è vero che Gori alla fine ha salvato il risultato è anche vero che Lezzerini ha fatto altrettanto con Varnier in avvio. Nel primo tempo il Venezia ha fatto gol nell’unica occasione che ha avuto. Il secondo tempo invece è stato più equilibrato, poi il Venezia logicamente ha preso campo dopo l’espulsione di Simone Benedetti però la squadra è rimasta compatta. Giocare in dieci dopo aver giocato tre volte in una settimana non era l’ideale”.

Mister D’Angelo spiega le mosse tattiche degli ultimi minuti: “Negli ultimi minuti abbiamo pensato di rimetterci a tre sapendo che avrebbero buttato tanti palloni nel mezzo e tranne l’ultima situazione non abbiamo rischiato niente”.