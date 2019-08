Luca D’Angelo: “Sono contento, la squadra ha prodotto molto”

PISA – In sala stampa dopo il successo contro il Potenza il mister nerazzurro Luca D’Angelo.

di Antonio Tognoli

“Ripartire con il medesimo gruppo può essere un vantaggio. La squadra ha fatto un buon ritiro però non è mai facile ripartire e vincere. Temevamo questa partita perché il Potenza è una buona squadra ha mantenuto l’intelaiatura dello scorso anno. Sono contento perché la squadra ha prodotto molto ha avuto molte occasioni. Sia Asencio che Pinato sono indietro nella preparazione e con il ritmo partita. Contro il Bologna cercheremo di vincere come al solito. Il gap che c’è tra noi e loro potrà colmarlo il nostro pubblico. Da lunedì inizieremo a preparare la sfida al Benevento. Sicuramente arriverà qualcun altro ma non aspettatevi nomi altisonanti. Preferisco la fame alla fama”.