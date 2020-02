Luca D’Angelo: “Credo nella squadra e nei miei ragazzi”

PISA – Mister Luca D’Angelo analizza la sconfitta del Pisa subita per mano del Venezia all’Arena.

“Il campionato presenta ogni settimana risultati diversi, quello che conta nel calcio però sono i risultati sul campo. Abbiamo faticato tanto per conquistare questa categoria quindi adesso dobbiamo cercare di mantenerla. Credo nella qualità della squadra, credo nei miei ragazzi e credo che non si possa buttare via quello che abbiamo fatto fino ad ora per un periodo storto. Dobbiamo esser più cinici e dobbiamo sbagliare meno possibile nella fase difensiva e non mi riferisco solo alla difesa”.