PISA – È un Luca D’Angelo molto deluso da un risultato pesante, troppo pesante.

di Antonio Tognoli

“Sono deluso e sono d’accordo con il direttore. Non esistono alibi dopo queste sfide. Abbiamo fatto male nella nostra e nella loro area di rigore. Fino al 2-0 siamo stati in partita dopo no. Ci siamo allungati e ho visto una squadra disunita. Abbiamo fatto un brutto secondo tempo. Il risultato è pesante e non ce lo aspettavamo in virtú del primo tempo che avevamo fatto bene”.