Luca D’Angelo: “Felice della vittoria e di aver dato una gioia ai nostri tifosi”

PISTOIA – Mister Luca D’Angelo analizza il primo successo stagionale a Pistoia e rassicura sulle condizioni di Davide Moscardelli.

“Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Eravamo dalla gara con il Cuneo che non riuscivamo a dare la gioia della vittoria ai nostri tifosi”, afferma D’Angelo.

“Non ho visto se il rigore per noi c’era o meno ero troppo concentrato a vedere se il Mosca faceva gol. Moscardelli sta bene ha avuto un piccolo crampo ma dovrebbe recuperare per la gara contro la Pro Piacenza. Lisi ha giocato una grande partita così come Cuppone. È chiaro che possiamo fare ancora di più ma siamo sulla buona strada. Domani saremo subito in campo e mercoledì ci vorrà una bella prestazione e lo stadio pieno per vincere”.