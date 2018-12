Luca D’Angelo: “Gara gestita molto bene, vittoria meritata”

PONTEDERA – Al termine del “derby provinciale” fra Pontedera e Pisa disputatosi allo stadio “Mannucci” e vinto 2 a 0 dai nerazzurri da parte pisana l’unico che si presenta in sala stampa per analizzare il risultato della gara è mister Luca D’Angelo.

di Maurizio Ficeli

“I primi 25 minuti il Pontedera ha spinto tanto anche con il vento a favore e siamo stati bravi a gestire bene i calci d’angolo subiti. Poi siamo usciti bene e abbiamo conquistato una vittoria meritata”.

“Brignani ha giocato una bella gara così come Buschiazzo malgrado le condizioni fisiche, questo è lo spirito giusto e poi la squadra è rimasta compatta e non è un caso che la squadra sia fra le prime due o tre difese del campionato. Il Pontedera e’ una squadra fisica e con Moscardelli e Marconi volevo metterli in difficoltà e son contento sia di loro che di Masucci. Poi abbiamo un centrocampo di grande qualità in ogni componente”.