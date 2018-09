Luca D’Angelo: “Dopo il gol ci siamo sbloccati”

PISA – Ad analizzare il successo del Pisa SC il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo.

di Antonio Tognoli

“I ragazzi hanno giocato con una grande tensione addosso per la prima partita casalinga. Nel primo tempo meglio il Cuneo che ci ha messo in difficoltà, nella ripresa dopo il gol avremmo potuto segnare il raddoppio. C’è da dire che se il Cuneo avesse portato a casa il pareggio non ci sarebbe stato niente da dire”.

“Un elogio ai nostri difensori che in almeno due tre circostanze hanno evitato il peggio e uno al pubblico che non ha fatto un mugugno aiutando molto la squadra”.

“Ci auguriamo di non fermarci così tanto. So che la società sta cercando di anticipare a lunedì o martedì prossimo la gara con l’Arezzo”.