Luca D’Angelo: “Grande partita da parte di tutti”

PISA – Mister Luca D’Angelo fa la sua disamina sulla gara vinta dal Pisa sul Pordenone.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo trovato subito due gol poi abbiamo gestito bene il match, anche in situazioni difficili in momenti delicati con Masucci e De Vitis che non stavano bene. Marconi lo valuteremo nei prossimi giorni, ha un problema al ginocchio procurato dalla ricaduta dopo il colpo di testa del primo gol. Una grande applicazione c’è stata da parte di tutti, abbiamo battuto una buona squadra. Sia Gucher che Minesso hanno giocato una grande partita. Sono giocatori di spessore”.