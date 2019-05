Luca D’Angelo: “Grande partita dei ragazzi. La gara non è chiusa”

AREZZO – il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo analizza la vittoria del Pisa in terra aretina.

di Maurizio Ficeli

“È stata una bellissima partita con due squadre che si sono date battaglia. La squadra ha fatto una grande partita altrimenti non puoi vincere ad Arezzo. Abbiamo fatto qualche errore, ma ci sta. Sui due rigori non saprei cosa dire. Non ero in buona posizione per vedere. La gara non è chiusa anche perché il vantaggio è minimo. I tifosi sono stati come al solito eccezionali. Portare oltre 1.400 tifosi ad Arezzo di mercoledì è una cosa straordinaria”.