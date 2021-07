Luca D’Angelo: “Il risultato non conta. Sento la stima dei tifosi e della società”

PISA – Mister Luca D’Angelo ha rilasciato una breve dichiarazione dopo il pareggio del Pisa contro la Cremonese.

di Maurizio Ficeli

“Il risultato di oggi non conta niente, ma la cosa più importante era il ritrovarsi in campo. I vecchi hanno intrapreso la strada che avevano lasciato a maggio i nuovi capiranno l’importanza di indossare la casacca nerazzurra”.





“Siamo una squadra in costruzione con l’intento di arrivare al massimo a cominciare dalla Coppa Italia e poi essere pronti per inizio campionato.Su quale campionato andremo ad affrontare è un po’ presto per dirlo. Sarà sicuramente una serie B competitiva”.

“Riguardo alla società ed ai tifosi, sento la loro stima, anche se a volte mi criticano ma è giusto cosi“.