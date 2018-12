PISA – Il mister nerazzurro Luca D’Angelo spiega i motivi della sconfitta.

“Non eravamo in una grande giornata, gli episodi anche oggi non ci hanno favorito, ma abbiamo fatto poco. Un paio di minuti prima di prendere il rigore abbiamo avuto una palla gol con De Vitis. In generale però abbiamo inciso poco. A Novara dovremo riscattarci, meglio giocare subìto in questi casi. L’opinione che ho su questo campionato me la tengo per me, la dirò a chi di dovere a tempo debito”.