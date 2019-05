PISA – Mister Luca D’Angelo analizza la vittoria del Pisa sulla Carrarese.

“Il risultato ci sta stretto rispetto alla occasioni che abbiamo creato. Abbiamo avuto sette otto palle gol. Le partite si vincono in mezzo al campo. Oggi noi siamo stati bravi a far girare la palla. C’è stato un sano agonismo è normale in queste partite. Ho paura per tutte le squadre qualsiasi sia. Non ho preferenze sull’avversario. A questo punto dobbiamo giocarcela con chiunque”.