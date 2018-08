Luca D’Angelo: “Lavoreremo di più con questo rinvio. Con il Ponsacco una gara importante”

PONSACCO – A fine gara è quella del Mister nerazzurro Luca D’Angelo,che analizza cosi la prestazione della propria squadra è sul mercato.

di Maurizio Ficeli

Su Ponsacco-Pisa: “E’ stata una partita importante, questa di Ponsacco, troveremo molte squadre che giocheranno sulle seconde palle”.

Sul ritardo dell’inizio di campionato dice: “Lavoreremo di più adesso approfittando del rinvio. Dovremmo giocare altre amichevoli”.

Sul mercato: “C’è un confronto giornaliero con la società, manca gente in difesa e come esterno sinistro, mi auguro che si arrivi a prendere qualcuno da qui alla scadenza anche se poi ci sarà il mercato degli svincolati e non bisogna aver fretta”.