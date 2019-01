Luca D’Angelo: “Meritavamo di stravincere. I 9 punti in classifica di differenza non si sono visti”

PISA – Ad analizzare il pareggio con il Piacenza mister Luca D’Angelo.

“Nel primo tempo strameritavamo anche più del 2-0, poi l’arbitro si è inventato un rigore. Tra Arezzo ed oggi avremmo meritato di vincere entrambe le gare. Il calcio di punisce basta un episodio. Purtroppo è un momento così. Nel secondo tempo il Piacenza ha segnato nell’unico tiro in porta che ha fatto. Il rammarico è grande perché giocare bene e non vincere crea un malcontento enorme e una delusione immensa. Nel secondo tempo dopo il gol la squadra ha subito psicologicamente il 2-2. Oggi i nove punti in classifica non li ho visti. Gori portiere di categoria superiore che oggi ha commesso un errore. Ci sta”.