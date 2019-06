Luca D’Angelo: “Nel primo tempo eravamo impauriti, nella ripresa siamo usciti fuori”

PISA – Mister Luca D’Angelo commenta la vittoria dei nerazzurri sull’Arezzo.

di Antonio Tognoli

Il tecnico nerazzurro è soddisfatto della prova dei suoi nel doppio confronto: “Sono molto soddisfatto perché abbiamo affrontato l’Arezzo in due gare difficili. Siamo venuti fuori nella seconda parte della ripresa. Nel primo tempo eravamo un po’ preoccupati. La squadra ha speso molto, ma era normale. Un peccato giocare questa partita dopo così pochi giorni. Izzillo stava bene lo avevo visto in settimana. Come spesso capita a questo ragazzo quando viene chiamato in causa da sempre il massimo”.